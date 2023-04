“El mayor legado que le dejó Freddy a sus amigos fue su alegría y sonrisa”

En los tiempos de la Selección Colombia de los 90’ había un grupo que no se separaba para nada, y era el que conformaban Freddy Rincón, Adolfo ‘El Tren’ Valencia y Harold Lozano.

‘El Betún’, como era conocido el talentoso y elegante mediocampista vallecaucano, que hoy ya cuenta con 51 años en el calendario, era el más joven de todos, pero supo meterse rápido en el grupo, también por lo que había compartido vestuario con Freddy en el América de Cali.

“Siempre andábamos juntos Fredy, ‘El Tren’ y yo. Ellos eran los paisanos, como les decíamos. Yo me mantenía en la habitación de ellos molestándolos, haciendo bromas, siempre me recibían. De hecho ahorita recuerdo cuando estuvimos en el Mundial de Francia. Fredy era mi compañero cuando jugábamos en la mesa de pin pon, y en esos partidos cuando perdíamos peleábamos y cuando ganábamos nos abrazábamos, siempre con esa convivencia bonita y sana. Ese grupo de amigos, junto al ‘Tren’ y Fredy, perduró luego del retiro, nos hablábamos, nos reuníamos, recordábamos todas las historias y nos reíamos otra vez”, recuerda Lozano.

Lozano se siente un privilegiado por haber compartido con el ‘Coloso de Buenaventura’ en muchos momentos de su vida, en sus inicios, en el América, en la Selección y luego del retiro. Hoy, luego de un año de su partida, su recuerdo sigue imborrable en su mente.

“El tiempo pasa muy rápido, increíble, ya un año sin Fredy. Son muchos recuerdos cuando se hablan de él, la mayoría muy buenos. Aprendí mucho de él, tuvimos una gran amistad. Desde que estábamos en el América, luego compartiendo mucho en la Selección, donde éramos compañeros de habituación en todas las concentraciones. Se me vienen a la mente muchos momentos cuando pienso en él. Lo recuerdo con gratitud y alegría. Estoy muy contento de haber compartido con él muchas cosas, soy un privilegiado. Fui su amigo, como siempre se lo hice saber. Queda recordarlo con alegría y que Dios lo tenga en su santa gloria”, dijo.

Lozano también resalta la alegría de Freddy Rincón, esa que sobresalía en todos los momentos que compartían, especialmente cuando ahora, tras el retiro, se reunían para tirar un ‘picadito’ con toda esa generación gloriosa de los 90’.

“Fredy siempre fue una persona alegre, con su temperamento, claro está, pero con esa nobleza, generosidad y alegría que siempre lo caracterizó. Donde iba siempre era con la música, el baile y pasarla bien. Cuando nos reuníamos era el momento perfecto para desahogarnos, reírnos. Todos teníamos nuestros problemas, pero cuando llegaba el día de compartir con todos los de esa generación dejábamos todo a un lado. Siempre la pasábamos rico, especialmente en la finca de Faustino (Asprilla), donde Fredy se convertía en el protagonista por su alegría”.

La última vez que habló con ‘el Coloso’ fue unos días antes del accidente que le arrebató la vida. Lozano lamenta que ese encuentro haya sido telefónico y no en persona, como acostumbraban a hacerlo cada vez que Freddy viajaba a Cali, donde reside el ‘Betún’.

“Fredy estaba viviendo en Bogotá, pero cada semana venía a Cali. Me llamaba, me decía qué estaba haciendo y a veces nos veíamos. Cada uno estaba en sus cosas pero siempre sacábamos tiempo para vernos, así sea un rato corto. Eso sí, hablábamos mucho por teléfono. La última vez que hablé con él fue unos días antes del accidente. No nos alcanzamos a ver, que es algo que aún me duele”, aseguró.

Rincón dejó una huella grande traducida en títulos, goles, momentos. Pero uno que marcó e inspiró a Lozano fue aquel gol a Alemania en el Mundial de Italia 90.

“Algo que vamos a recordar todos los colombianos fue el gol ante Alemania en el 90. Esa fue mi inspiración para ir al Mundial del 94. Todos los colombianos le agradecemos a Fredy ese gol, por lo que significó, por la forma como lo cantó, por la forma como nos unión. Nadie lo va a olvidar por ese golazo. Para mí, para él y para muchos jugadores de esa generación tenemos claro que ese fue el gol que marcó la extraordinaria carrera del ‘Coloso’”.

Lozano quiere seguir recordando a su amigo con la alegría que siempre lo caracterizó.

“Yo siempre he dicho que ha Fredy lo caracterizó su alegría, y yo me quedo con eso, con ese entusiasmo, con esa alegría. Ahora estoy aquí, y cierro los ojos, y se me viene a mi mente su sonrisa (…), siempre paraba riéndose. Ese es el mayor legado que nos deja uno de los jugadores más grandes que ha dado el fútbol colombiano”, concluyó.