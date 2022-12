¿Seguirá Gustavo Alfaro en Ecuador? La Federación responde

El Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) espera la respuesta del entrenador argentino Gustavo Alfaro a la propuesta para que continúe como seleccionador absoluto de la Tri, dijo este miércoles a Efe el directivo Amílcar Mantilla.



"La Federación quiere que continúe el profe Alfaro. Eso lo hemos hablado, pero él no ha tomado ninguna decisión, por lo que esperamos su pronunciamiento", precisó Mantilla, miembro del Directorio de la FEF, que preside Francisco Egas.



Hasta el momento no existe ningún otro pronunciamiento oficial que no sea la intención de ratificar en su cargo a Alfaro, quien dirigió a la selección ecuatoriana desde las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar, hasta la fase de grupos del torneo.



Mantilla se declaró inquieto con la incertidumbre generada por la falta de respuesta de Alfaro debido a que las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 comienzan en marzo.



Bajo la dirección técnica de Alfaro, Ecuador se clasificó a su cuarto Mundial, el de este año. En fase de grupos la Tri derrotó por 2-0 a la selección anfitriona, empató 1-1 con Países Bajos y perdió por 2-1 ante Senegal, por lo que quedó al margen de la fase de octavos de final.



Alfaro asumió la dirección técnica de Ecuador a finales de agosto de 2020 y su vínculo con la FEF concluyó con la participación de la plantilla en la fase de grupos.



El extécnico de Boca Juniors pidió a los directivos un tiempo para decidir sobre su futuro profesional.