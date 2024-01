¿Qué pasa con equipo de béisbol de la Fepcube en la Serie Intercontinental?

“Así mismo, nos permitimos informar que se presentó, por parte de los organizadores del evento Team Rentería USA, una propuesta ante el Ministerio del Deporte para la financiación de este, la cual no fue viabilizada, destacándose que los proyectos de cofinanciación deben ser presentados por las federaciones deportivas nacionales, lo cual no ocurrió en esta oportunidad. Por lo anterior, informamos que este evento no cuenta, a la fecha, ni con financiación de recursos del Ministerio del Deporte, ni con el aval del COC, ni de la Federación Colombiana de Béisbol, reiterando que, para la realización de este evento, se debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación deportiva colombiana vigente”, agregan.

La Serie Intercontinental, anteriormente denominada como Serie Latinoamericana, tendrá este año la presencia ampliada de varias representaciones, además de las acostumbradas, como Colombia, México o Nicaragua.

En el equipo que trae la Fepcube se destacan jugadores de MLB como los hermanos Gurriel, Yandy Díaz, Jorge Soler y los relevistas Aroldis Chapman, Yennier Cano y Cionel.