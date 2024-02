“La tecnología ha dañado el fútbol”: Giovanni Hernández

La mayoría del mundo del fútbol puso el grito en el cielo cuando el diario británico ‘The Telegraph’, la semana pasada, anunció que la International Football Association Board (IFAB) se alista para introducir en el reglamento la tarjeta azul, con la cual se castigará con una exclusión de diez minutos a los jugadores que cometan faltas tácticas o protesten las decisiones del árbitro.

“No recuerdo la última vez que la IFAB tuvo una buena idea, si es que alguna vez han tenido alguna”, fustigó Jurgen Klopp, técnico del Liverpool. “Creo que causará más debate y lo hará todo más complicado para los árbitros, los jugadores y los aficionados”, pronosticó Mauricio Pochettino, entrenador del Chelsea. “No sé si estamos preparados para esto. Ya tenemos muchas cosas a la vez con las decisiones, con la tecnología”, dijo el español Mikel Arteta, timonel del Arsenal.

Aunque la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) ya descartó que la norma se vaya a implementar en un corto plazo en el balompié de élite y que “cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizar ensayos de manera responsable en niveles inferiores”, no paran las voces de protesta por la posible implementación, a futuro, de una tercera tarjeta.

Giovanni Hernández, destacado exfutbolista caleño que brilló en Junior y en otros equipos del país y del extranjero, no la ve con buenos ojos y desde ya le saca tarjeta roja a la azul. Pero el ahora entrenador va más allá de la idea de insertar un tercer cartón. A ‘G10’ le da alergia el VAR y lo critica duramente. Le parece que la modernidad enferma la esencia clásica del juego.

“Yo soy muy respetuoso, pero lo diré, no solamente por lo que me estás preguntando (la tarjeta azul), la tecnología y todo han dañado el fútbol, en todos los aspectos. Hoy no hay fútbol por tanta cosa. Vuelvo y te repito, lo hablo con toda la humildad del mundo, hoy se quejan de todo, todo es falta, todos están expectantes a qué puede pasar en las áreas, todos expectantes a qué va a pasar en el VAR, los goles no se disfrutan, sale un jugador a celebrar un gol y después se lo anulan, pasamos a lo adverso. Alguien sale a celebrar con todo, y hay que esperar si es gol o no es gol”, comentó Giovanni en diálogo con EL HERALDO durante el homenaje que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le hizo a él y a otro grupo de reconocidos ex integrantes de la selección nacional en su sede deportiva en Barranquilla, el viernes pasado en el comienzo del Carnaval.

“No disfruto de esa manera, el fútbol es de barrio, el fútbol es el lírico, el fútbol es de amor, de pasión, de disfrutar, de que la gente vea un túnel, un sombrero, todas esas cosas que no se están viendo hoy. Hay mucho marketing en el aspecto de estar disfrutando y aprendiendo otras cosas que realmente no van con el fútbol”, agregó.

Giovanni insistió en que el VAR y otras novedades en el reglamento atentan contra el fútbol. “No, para nada, no estaré de acuerdo en ese aspecto (con la tarjeta azul) porque creo que nos hemos desviado. Vuelvo y repito: soy muy respetuoso, y sé que me darán duro por lo que estoy expresando, pero esto es muy bueno para otras personas, no para el jugador de fútbol, ni para los entrenadores. Yo creo que han ganado otros en esa parte, y realmente no estamos disfrutando el fútbol como tiene que ser”.

Dejando a un lado su inconformismo con las transformaciones en el deporte que tanto lo apasiona, Giovanni agradeció la invitación de la FCF, declaró que es mutuo el cariño que le profesa la hinchada juniorista y se refirió a la actualidad del club en el que se coronó campeón dos veces (2010 I y 2011 II).

No tiene claro si a Junior le alcanzará para ser protagonista en la Copa Libertadores, pero cree que ilusiona lo que viene mostrando en la Liga con el equipo principal.

“No sabría decirte porque no he visto los equipos a nivel internacional. Lo único que puedo decir es que en el hoy, en la tabla y en los resultados, es el mejor equipo de Colombia en este momento. En la tabla está de primero. Entonces, cuando sucede eso, todos ustedes o todos nosotros tenemos esperanza en que se va a hacer una buena Copa Libertadores”, dijo Hernández.

El ex mediocampista rechazó la salida de Arturo Reyes de la dirección técnica hace un año, cuando fue reemplazado por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. En ese momento señaló que el samario merecía más continuidad y confianza.

“Sí, ese es el fútbol, es lo que vamos aprendiendo y lo que nos hemos ido capacitando. Ahí está el fiel reflejo de lo que es esperar, de lo que es respetar un proceso, de lo que es esperar que los jugadores tomen una idea para que el cuerpo técnico, en este caso el profe Arturo, pueda analizar y sacar las mejores conclusiones. Ya ha dado un campeonato. Después ya todo va con más velocidad, Junior es el primero del fútbol colombiano. Imagínate todo lo que un proceso puede hacer”, concluyó.