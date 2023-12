Giorgio Chiellini, histórico jugador de Italia, anunció su retiro del fútbol

Con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el carismático central zurdo puso fin a su dilatada carrera de 23 años como futbolista profesional en la que conquistó la Eurocopa 2020 con Italia, 9 'Scudetti', cinco Copas de Italia y 3 Supercopas con la 'Juve', y una Supporters Shield y una MLS en su aventura estadounidense.

"Has sido el viaje más bonito e intenso de mi vida. Has sido mi todo. Contigo he recorrido un camino único e inolvidable. Pero ahora es el momento de comenzar nuevos capítulos, enfrentar nuevos desafíos y escribir más páginas importantes y emocionantes de la vida", publicó.