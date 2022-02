Garat, un francés que busca revancha en ‘Salinas del Rey’

La constante de mantenerse entre los mejores hoy se ha convertido en su verdadero reto. Garat ha tenido la oportunidad de surfear sobre sus problemas hasta lograr cosas increíbles como convertirse en el séptimo mejor kitesurfista del mundo. Sin embargo, muchas veces las dificultades han tenido más fuerza que él. Su escalafón actual ha bajado considerablemente debido a una mala racha que ha venido trayendo desde 2021. Una constante a la que quiere ponerle punto final en las playas de Salinas del Rey.

“Tengo ganas de revancha. No tengo clara la posición en la que estoy actualmente, sé que bajé hasta el puesto número 15, pero no quiero por nada del mundo salirme del ‘Top 50’ de los mejores del mundo. En las últimas competencias me ha ido muy mal. No obstante, hice una pausa en el camino y estoy aquí para competir y volver a figurar internacionalmente”, afirmó Valentín.

El viento de Salinas del Rey le trae muy buenas sensaciones y expectativas por el papel que pueda realizar en la competencia. Nunca había tenido la oportunidad de conocer Colombia, pero entre sus metas estaba venir a entrenar a lugares como esté, que ofrecen todas las herramientas climáticas para disfrutar el kitesurf.

“Cuando estuve en Venezuela todos los deportista de allá y mis amigos colombianos me referenciaban mucho las playas de Salinas del Rey. El viento nunca para en estos lados del mundo y estando aquí estoy seguro que no me quiero ir”, expresó.

Entre ceja y ceja. La cita mundialista de kitesurf es su principal objetivo y la idea de demostrar nuevamente todo su potencial lo lleva más presente que nunca. Valentín Garat no quiere otra cosa diferente que estar en la conversación por el título mundial.

“No te voy a mentir, estoy que me compito. Me encuentro en una excelente forma física. La primera parada del Tour Mundial siempre es la más interesante, puesto que todos los deportistas venimos de un break en invierno. No sé cómo se encuentren o se estén preparando mis contrincantes, pero yo sí lo estoy haciendo de la mejor manera. No solo espero estar en las primeras posiciones, sino llevarme el campeonato”, destacó Valentín.

El mundial de Kitesurf se realizará en Salinas del Rey, Juan de Acosta, del 2 al 6 de marzo.