Independiente recibe a Santander este viernes en el Sugar Baby Rojas

El quinteto ‘ñero’ viene de empatar 4-4 con Santa Marta Beach Soccer en la capital del Magdalena. Por su parte Santander llega golpeado tras caer en casa 3-2 a manos del líder Gremio Samario.

"Es un rival fuerte, que marca hombre a hombre, con buen físico y seguramente será complicado", expresó Yesid Tapias, arquero de Independiente.

Este semestre Tapias, suplente del cancerbero Andrés Mattos, acumula más minutos que la temporada pasada referente al mismo periodo transcurrido. En la primera fecha llegó de la banca al arco y atajó un tiro de castigo ante Inter de Cartagena.

"Me he sentido muy bien. Cuando me han necesitado he respondido y eso es gracias al trabajo del día a día", añadió Yesid, quien conoce muy bien a los santandereanos debido a que los enfrentó en los último Juegos Nacionales