Futbolistas brasileños vuelven a apelar a Gobierno para dejar Ucrania

Futbolistas brasileños que actúan en la Liga de Ucrania, encabezados por Marlon y Maycon, jugadores del Shakhtar Donetsk, volvieron este sábado a apelar por ayuda del Gobierno de su país y la humanitaria internacional que puedan recibir para dejar Kiev.



Marlon, que es portavoz del grupo, relató que por la falta de seguridad las familias, que se encuentran en un hotel de la capital ucraniana desde que se desató la guerra con la invasión rusa, decidieron no ir a la estación de tren donde estaría disponible un transporte con destino a Rumanía.



"Estamos una vez más apelando. Estamos indignados, cansados, angustiados y con falta de alimentos, pañales, leche y no tenemos una solución para nuestras familias", relató el zaguero al lado de compañeros y las familias en un mensaje de vídeo por Instagram.



La transmisión se hizo a través de las redes sociales de David Neres, jugador de la selección brasileña, y del israelí Manor Salomon, figuras del Shakhtar y que tienen más seguidores en las redes sociales, y de la estrella holandesa-marroquí del fútbol freestyle Soufiane Tozani.



"La única solución que nos dieron fue tomar ese tren, pero estamos en guerra y para llegar al metro tendríamos que caminar con niños y ancianos más de 1 kilómetro y no nos dieron soporte de la Embajada para ir hasta ese lugar y decidimos no correr el riesgo", apuntó el defensa.



Una de las mujeres del grupo, que no fue identificada, relató que el grupo de jugadores portugueses fueron retirados de esa forma, pero con seguridad y vehículos de la Embajada del país luso.



Hace dos días, el mismo grupo de jugadores que militan en los clubes Dinamo Kiev y el Shakhtar Donetsk, los principales del país, pidieron ayuda para salir cuanto antes de la capital ucraniana tras desatarse el conflicto bélico con Rusia.



El portavoz esa vez fue Junior Moraes, que llegó a Ucrania en 2017 a través del Dinamo Kiev y que ahora milita en el Shakhtar, y por tener nacionalidad ucraniana, que adquirió para defender la selección de ese país, sería llamado a presentarse al Ejército, de acuerdo con el relato de su padre en Brasil.