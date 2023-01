Falleció Henry ‘la Mosca’ Caicedo, histórico jugador del Deportivo Cali

Con la selección Colombia Henry Caicedo fue citado por el entrenador yugoslavo Toza Veselinovic para el campeonato preolímpico, donde el combinado nacional terminó en segundo lugar y accedió a los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.

En su momento, Carlos Salvador Bilardo, uno de los técnicos más importantes en la historia del fútbol argentino, se refirió a él como “uno de los mejores defensores de Sudamérica”. El ex deportista se trasladó a Estudiantes de La Plata, sin embargo, su paso no fue como se esperaba. Luego regresó al país y jugó en Once Caldas, Cúcuta Deportivo y Deportes Quindío.

En total, ‘la Mosca’ jugó 288 partidos en su carrera profesional y anotó 19 goles. Siempre ha sido recordado como uno de los mejores defensores centrales que ha tenido el fútbol colombiano y la selección Colombia.