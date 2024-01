“Gracias al que me aplaudió, a los que no, que Dios los bendiga”: Hinestroza

Se nota que se acaba de ir y que todavía le da guayabo. Fredy Hinestroza, aunque no lo haya dicho, se tuvo que sentir extraño en el estadio Metropolitano con una camiseta diferente a la de Junior, equipo con el cual permaneció en los últimos cinco años.

Por eso saludó y abrazó a los integrantes del club rojiblanco antes y después del partido que los ‘Tiburones’ le ganaron 2-0 a su nueva escuadra, Atlético Bucaramanga.

“La verdad, como dicen por ahí, a veces hay partidos especiales. Contento de volver a pisar el ‘Metro’. Contento de volver a jugar al fútbol. Estoy agradecido con Dios”, dijo al ser abordado por los medios en la zona mixta.

Minutos antes del pitazo inicial, justo después de los actos protocolarios, Hinestroza fue aplaudido por los hinchas de la tribuna occidental cuando se acercó a estrechar la mano y a abrazar a sus ex compañeros.

El antioqueño, que ganó cuatro títulos con Junior, dos de Liga (2019 I y 2023 II) y dos de Superliga (2019 y 2020), agradeció mirando, aplaudiendo y saludando a la gradería. Después, ya durante el juego, parte de la hinchada lo silbaba cuando tomaba la pelota, algo que no se tomó a pecho.

“Para mí la sensación de jugar al fútbol siempre va a ser la misma, yo amo este deporte, independientemente de donde juegue. Siempre va a haber gente que te reconoce en tu trabajo y gente que no, pero todo hace parte del deporte, entonces no hay que reprochar nada. Antes, decirle gracias a la gente que me aplaudió, y a los que no, que Dios los bendiga también”, expresó sin resentimientos ni rencores.

Ya en lo estrictamente futbolístico, piensa que se terminó imponiendo la contundencia de Junior.

“Yo creo que el primer tiempo estuvo igualado. Tuvimos ocasiones de gol, pero en el fútbol, el que goza es quien la mete allá en el área. Hoy no la metimos nosotros, la metieron ellos. El segundo tiempo fue más abierto para ellos, ya teníamos un desgaste bastante alto y supieron aprovecharlo”, sintetizó Hinestroza.