Frank Fabra habló de sus errores en la final entre Boca Juniors y Fluminense

Después del partido entre Platense y Boca, el jugador se pronunció sobre el amargo episodio en el que recibió una tarjeta roja por parte del árbitro central y compatriota Wilmar Roldán en el estadio Maracaná.

Sin reservas, Fabra admitió: "Quizás nunca me ha gustado hablar, pero está claro que cometí un error con la expulsión, como saben mis compañeros. En ese momento, me enfoqué más en el penal". Luego explicó: "Estaba molesto por el penal y comencé a discutir con el árbitro, especialmente con el jugador rival, que comenzó a insultarme y decirme cosas desagradables. Me centré más en eso".