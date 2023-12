“La clave de este año fue luchar, porque tuve una lesión dura de espalda”

“Una de las claves fue luchar. Yo nunca me montó al podio, siempre estoy bien acompañado. Este año tuve que luchar con una lesión en la espalda. Hubo personas que me dijeron que yo podía, que siguiera, que me levantara, que fuera de a poco. El subcampeonato también fue un logro muy grande porque no esperábamos nada por la lesión. Dios nos dejó triunfar, seguir y progresar”, señaló.

Por último, Francisco Jaramillo, quien estuvo en la gala acompañado de su entrenador Ricardo Moreno, dijo que el próximo año va a priorizar su recuperación al 100%.

“Por encima de las carreras y los triunfos pienso en recuperarme en mi lesión de la espalda, porque debo hacerlo para no agrandar las cosas. Si no mejoro en eso no podré seguir corriendo dentro de cinco años, esa es mi meta, recuperarme, estar bien y seguir entrenando”, concluyó.