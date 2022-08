Francisco Jaramillo, nuevo subcampeón mundial en el Keirin

Las buenas noticias llegaron a toda marcha. El corredor barranquillero Francisco Jaramillo se acreditó la primera medalla de la selección Colombia de ciclismo de pista en el Mundial juvenil UCI que se está llevando a cabo en Tel Aviv, Israel. El velocista fue segundo, este miércoles, en las finales de Keirin que se corrieron en el velódromo Sylvan Adams.

El currambero partía con muchas expectativas para la prueba final del keirin masculino, tras demostrar un rendimiento interesante en la manga clasificatoria, siendo claro ganador de la misma. Sus capacidades lo mantuvieron en carrera hasta los instantes definitivos.

Jaramillo, fue uno de los principales animadores de la carrera y protagonizó una remontada agónica después de pasar de las últimas posiciones a la segunda casilla. El colombiano aceleró hasta pasar en la curva final, junto con el italiano Matteo Predomo, a los corredores que lideraban el selecto grupo.

El impulso final no le alcanzó para imponerse ante el ya mencionado italiano, Matteo Predomo, quien fue el que terminó saboreando las mieles del oro en territorio israelí. La tercera plaza del podio fue ocupada por el alemán Osterheld Torben.

“Quisiera darle muchas gracias a la persona que hizo todo esto posible, mi entrenador Ricardo Moreno. Él me ha llevado de la mano durante todos estos años, me ha corregido y me ha guiado. La idea es dejar siempre el nombre de Colombia en alto y lo estamos haciendo muy bien. Gracias a todos por permitirme estar aquí, dejarme correr y sentir mi triunfo como el suyo”, declaró Francisco Jaramillo después de destacarse en la competencia.