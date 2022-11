A ‘Checo’ no le alcanzaron los puntos y Charles Lecrerc es el subcampeón

Fue un domingo de despedidas, especialmente, la del tetracampeón del mundo Sebastian Vettel (Aston Martin), que cerró su etapa en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dabi, el 299 de su carrera, en el que recibió el homenaje de la parrilla, del automovilismo y de la afición y firmó un décimo puesto.

The best season to date in #F1 for @Charles_Leclerc



Time to recharge those batteries over the winter and come back fighting in 2023 #essereFerrari pic.twitter.com/c8TZKKjtxf