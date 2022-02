Filippo Inzaghi no le tiene miedo al Liverpool de Jürgen Klopp

El entrenador italiano del Inter de Milan, Simone Inzaghi, confesó que su equipo siente "respeto" por el Liverpool ante el choque de octavos de final de Liga de Campeones, pero que, a pesar de que los ingleses llevan el cartel de favoritos, "no se pierde un partido antes de jugarlo".



San Siro acogerá esta noche el que para muchos aficionados interistas es el partido del año: será la primera aparición del Inter de Milan en octavos de final de Liga de Campeones desde la temporada 2011-12, una década en la que no han logrado pasar de fase de grupos o han disputado la Liga Europa.



"El Liverpool nos da respeto, pero no se pierde un partido antes de jugarlo", declaró Inzaghi en la rueda de prensa previa al choque.



"Estoy contento. Este club y esta afición se merece jugar esta clase de partidos. Será muy duro, pero saldremos ahí fuera con nuestras mejores armas. El encuentro será ajustado", expresó.



"El Liverpool es el favorito, en teoría. Ahora bien, los partidos están para jugarlos. Hay que salir ahí fuera a jugar nuestro fútbol. Quiero que los chicos salgan con la mente tranquila. La determinación marcará la diferencia, y los muchachos la tienen, lo han demostrado desde que comenzó temporada", dijo el técnico.



El Inter llega a la cita europea en el que es probablemente el momento más delicado de la temporada tras haber perdido el derbi de su ciudad frente al Milan y el liderato de la Serie A en dos semanas. Pese a ello, Inzaghi confía en que el equipo, vigente campeón italiano, está más que preparado para una noche de Liga de Campeones.



"Obviamente, lograr un punto de seis no es plato de buen gusto. La liga sigue abierta, y el Milan, el Napoli y el Juventus son rivales en la carrera por la consecución del título liguero."



"Nuestro rendimiento fue bueno en la primera mitad contra el Napoli en el pasado sábado, aunque también es cierto que sufrimos un penalti en contra. No obstante, sacamos nuestro espíritu de equipo y nuestras garras en la segunda mitad, y fue en ese periodo cuando sentí seguridad con respecto a la Liga de Campeones", valoró el exfutbolista.



Sobre quién ocupara las plazas de ataque, el técnico abrió la puerta a todos sus delanteros. Todo apunta a una titularidad del bosnio Edin Dzeko, por lo que la duda está en quién le acompañará, si el chileno Alexis Sánchez o el argentino Lautaro Martínez.



"De momento, todos tienen las mismas posibilidades de jugar. Aún nos quedan algunas sesiones de entrenamiento, de modo que valoraremos la condición de los tres delanteros. Jugarán dos, y el tercero saldrá a jugar desde el banquillo. Siempre habrá rotaciones", comentó.



Inzaghi alabó también la figura del alemán Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, del que dijo que "es un entrenador increíble": "Su equipo siempre juega con mucha intensidad, tenga o no la posesión del balón. Pueden generar problemas en todo el campo", sentenció.



El encuentro de ida de estos octavos de final de Liga de Campeones tendrá lugar este miércoles a las 3:00p.m, en el estadio de San Siro (Milán).