Filippo Ganna se apuntó la décima etapa; Sepp Kuss, líder de la Vuelta

Un registro de 28.58 minutos rozando los 56 km/h puso el listón por las nubes. Palabras mayores. Un vuelo rasante muy difícil de superar. Nada menos que 1.19 mejor que Bissegger. “He sufrido un poco. Veremos qué pasa cuando salgan los favoritos”, decía el italiano en la sala de espera.

Y fueron saliendo los favoritos. Especialistas como Cattaneo llegó con un retraso de 1.09 respecto a Ganna y el sextuple campeón de España Jonathan Castroviejo a 1.24. El destrozo de Ganna, quien marcó el mejor tiempo en los pasos intermedios, se veía venir. Excepto Roglic y Remco, los demás se hicieron a la idea de perder un minuto como mínimo.

A las cinco de la tarde salió al ruedo Remco Evenepoel en su primera comparecencia en crono como campeón mundial. Bicicleta y maillot como reflejos del arcoíris. El favorito número 1 tenía el reto de superar la brutal marca de Ganna. Pero las cosas no le fueron como había previsto. Y no es que hiciera una crono floja, es que Ganna se puso en modo avión, y cuando el italiano rueda a tope, hay poco que hacer. No le frena ni el arcoíris.

Este miércoles se disputa la undécima etapa, entre Lerma y La Laguna Negra, de 163,2 km de recorrido, jornada unipuerto, con la única dificultad del ascenso final a meta de 6,5 km al 6,8 por ciento, con tramos del 13 y 14.