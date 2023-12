Dura advertencia de la Fifa a Brasil: podría quedar fuera de toda competencia

La entidad reguladora del fútbol mundial le envió una carta a la Confederación Brasileña de Fútbol donde le indica que podría ser sancionada tras la decisión de un tribunal de justicia de Río de Janeiro de destituir, el pasado 7 de diciembre, al presidente del ente brasileño, Ednaldo Rodrigues, por presuntas irregularidades en su elección.

“La FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano de decisión pertinente para su consideración y resolución, lo que también podría incluir una suspensión”, se lee en el documento, firmado por el director de asociaciones miembros de la Fifa, Kenny Jean-Marie, y la subsecretaria general de la Conmebol, Monserrat Jiménez.

En la misma misiva advierte que de aplicarse dicha sanción tantos los equipos como las selecciones del país serían excluidos de todas las competencias.