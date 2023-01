Fernando Gaviria: “Puedo hacer una buena temporada en el Movistar”

El colombiano Fernando Gaviria (La Ceja, 28 años), fichaje estrella del Movistar para 2023, espera volver a la senda del éxito en la Vuelta a San Juan que comienza este domingo y concluye el día 29.



Tras dos temporadas con apenas tres victorias, el antioqueño se muestra ilusionado con el nuevo maillot azul de la escuadra española.



“Estoy contento con el recibimiento en el equipo, estoy deseando empezar en esta carrera, que y es importante porque ya cuentan las victorias. Conozco la carrera y sé que tengo opciones, pero hay rivales difíciles que además han estado viendo el final de las etapas”, comentó.



Gaviria, quien cuenta en su palmarés con 5 etapas en el Giro y 2 en el Tour, quiere volver a codearse con los mejores en las llegadas masivas. En San Juan, se verá las caras como especialistas como el neerlandés Fabio Jakobsen ó el irlandés San Bennett, entre otros. Ahora llega con ilusión a un equipo sin tradición de esprinters.



“Puede ser una buena temporada. En el equipo quieren cambiar para tener un esprinter. Hay corredores que nunca han hecho el trabajo para especialistas en las llegadas masivas, pero otros sí, como Albert Torres, un pistard de talla mundial. Es un corredor al que podré sacar más provecho yo que, por ejemplo, Enric Mas”, explicó.



Debutante en la Vuelta a San Juan en 2017, Fernando Gaviria ha obtenido 8 victorias, lo que le convierte en plusmarquista. Seis años después, el antioqueño se siente un ciclista más maduro y con nuevas expectativas con el maillot azul del Movistar. En la pasada temporada solo obtuvo 2 victorias, ambas en el Tour de Omán.



“Ahora me considero un corredor un poco mas maduro. He vuelto a entrenar en pista este año y creo que lo puedo hacer mejor que otras temporadas pasadas, en las que hubo dificultades. Espero hacerlo bien”, dijo.



Respecto al momento del ciclismo colombiano, Gaviria considera que “se encuentra arriba y sigue ilusionando”. “El ciclismo cambia y no somos robots a los que nos cambian las pilas y ya está”, subrayó.



“El ciclismo en Colombia está al nivel de popularidad del fútbol, y es una pena que no se pueda hacer el Tour Colombia. Lo que sucede es que han salido corredores como Pogacar ó Vingegaard y no se puede hacer más. Seguimos teniendo un gran nivel en Colombia”, concluyó.