Fallece ‘el Tula’, histórico hincha de la selección Argentina

El hincha, vistiendo los colores de la selección argentina, se hizo mundialmente conocido desde el escenario en el que, minutos antes, habían sido premiados como mejores del año por sus logros deportivos los jugadores Lionel Messi, Emiliano Martínez o Alexia Putellas, y el entrenador de la vigente campeona del mundo, Lionel Scaloni.

“La satisfacción que me dio la Argentina como hincha de fútbol no tiene precio (...) Soy pobre, pero he viajado por todo el mundo”, reconoció ‘el Tula’ antes de saludar a todos aficionados del planeta que celebran con "pasión" los triunfos de sus equipos y de arrancarse finalmente con el bombo.

El instrumento de ‘el Tula’, decorado con las tradicionales formas coloridas del fileteado porteño, se hizo famoso en todo el mundo y fue comparado en múltiples ocasiones con el de otro histórico de los Mundiales, el español Manolo ‘el del Bombo’.

Más allá de su afición inagotable por la selección, ‘el Tula’ era un apasionado simpatizante del peronismo, el pensamiento que ha marcado la política argentina en el último siglo.