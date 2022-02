“Las posibilidades de clasificar al mundial son muy pocas”: Falcao

“Es entendible la desilusión que lleva la gente por no conseguir la victoria. Nosotros los jugadores somos los más afectados porque somos los principales en querer dar alegrías a todo nuestro país y los más desilusionados somos nosotros, por eso entendemos que la gente a veces tiene ese tipo de reacciones. Lo que quizás no compartimos es la violencia y los vándalos que empiezan a tirar botellas. Es algo que tenemos que erradicar de nuestro fútbol. No puedes ir a un estadio a tirar botellas y herir a una persona. Esto es un deporte y nosotros somos los más dolidos por no conseguir los resultados”, expresó.

Negado con el gol. Falcao García no pasa por un buen momento. El ‘Tigre’ vive una sequía anormal, totalizando 14 encuentros, entre su club y la Selección Colombia, sin celebraciones.