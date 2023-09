“Vamos, Colombia”: Falcao envía mensaje previo al juego ante Venezuela

“A esos jugadores, la selección no los deja, ellos dejan a la selección. No sé cómo explicarlo, pero es algo así como lo siento. Lo de ‘Falca’ me dolió mucho no convocarlo, pero hay gente como Jhon Córdoba y como Mateo Casierra que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos también”, agregó.

Pese a no ser convocado, Falcao García expresó a través de sus redes sociales sus buenos deseos para el primer partido de la selección Colombia en la fase de Eliminatorias Sudamericanas.