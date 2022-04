Esteban Mercado, de pedirle una foto a Borja a festejar goles con él

El sueño de todo juvenil siempre será poder debutar como profesional. Y si el equipo que te da la oportunidad es de tu departamento de nacimiento, ese sueño se engrandece. Y si es al lado del goleador que admiras (Miguel Borja) y con el cual te tomaste fotos hace unos años cuando vino con el Palmeiras, mucho mejor.

Ese fue el caso de Esteban Mercado, un soledeño que entró en el segundo tiempo en la victoria 2-1 de Junior ante Santa Fe por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

“La verdad es que fue algo muy bonito, lo cual lo soñé un día, trabajé a diario, pensando en mi familia. Gracias a Dios el trabajo fue recompensado y se me dio la oportunidad de debutar, y de qué manera. Salieron las cosas como las esperé. Darle las gracias al profe Juan Cruz que me dio la confianza y supe responder”, manifestó el jugador en conversación con EL HERALDO.

El juvenil, que está en las inferiores del cuadro rojiblanco desde 2018, contó cómo se enteró de la noticia de que iba a hacer parte de la convocatoria del conjunto barranquillero.

“Cuando me enteré estaba entrenando con el equipo sub-20. El técnico Kelvin Niño se me acercó y me comentó que me tocaba entrenar (martes) con el plantel profesional y posiblemente llevarían a algunos al banco. Yo me acerqué a mis compañeros para decirles y ninguno me creía. Después se acercaron y el profe les dijo. Al día siguiente entrenamos y nos dicen que tenemos que estar en el hotel. Llamé a mi mamá feliz y le dije que no iba a regresar a la casa porque me toca concentrar con el equipo profesional y se puso muy feliz por mí. Cuando llegué al hotel no me las creía, todo fue un sueño”, relató el joven.

“En el momento el profesor no me dijo nada, si sabíamos que Ánderson Gutiérrez iba a ser titular y los que nos quedamos en el banco lo llenamos de confianza, porque venía haciendo las cosas bien y es un buen jugador. Después Cetré se me acercó a mí y me dijo que estuviera tranquilo, que me iban a dar minutos. Cuando ya estoy en el estadio se inició el segundo tiempo y me dijo el preparador físico que acelerara, cuando pasó eso me pasaron muchas cosas por la cabeza, por la mente, no la creía, estaba muy ansioso, pero sobre todo lleno de confianza porque sabía lo que iba a hacer. Todo salió bien”, agregó.

Mercado, quien nació el 13 de diciembre de 2003, dijo que sintió el respaldo de todos los jugadores y del cuerpo técnico, sobre todo de Miguel Borja y Fernando Uribe, quienes lo tranquilizaron en el campo.

“Todo el plantel me habló. Nuestro capitán Viera se acercó a nosotros en el camerino para llenarnos de confianza, el mismo Cetré, Simarra, todos nos acogieron bien y nos llenaron de esa confianza por ser primera vez”, manifestó.

“La verdad me sentí muy afortunado. Incluso Uribe siempre se mantuvo hablándome, que cerrara, que me abriera. Borja también me decía que mantuviera la calma. Ya cuando me hablaron me tomé confianza. Cuando ingresé lo que más me llenó de confianza fue el pase que le di a Fabián Ángel”, agregó.

Esteban, quien dejó ver sus habilidades dentro del campo, recordó ese ‘sombrerito’ que le hizo a José Ortiz en el partido y lo que le dijeron sus compañeros por esta acción que dejó impresionados a los aficionados rojiblancos.

“Son jugadas de partido. Me sentía tranquilo, y como él me venía hablando por ser mi primera vez... me decía ‘pelao’ y otras cosas, pero yo me mantenía concentrado, y cuando Wálmer me da el balón tan solo pensé en ejecutar de esa manera y gracias a Dios salió tremendo ‘sombrerito’. Esa es una de mis características, terminar las jugadas. El centro fue bueno, lástima que a Uribe se le fue un poco largo y los defensas lo cerraron”, comentó.

“Mi familia estaba muy orgullosa, mi mamá, todos estaban felices. Cuando se acabó el partido todos mis compañeros me decían que no podía salir con ese ‘sombrerito’, que qué falta de respeto para ser primera vez (en broma). Los profes me dijeron que estuvo excelente, que mostré personalidad y que eso estuvo bien. Durante el camino esa fue la jugada de la que se venía hablando, pero todo estuvo muy bien”, complementó.