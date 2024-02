“Barranquilla debe ser la cuna del tenis en Colombia”: Ricardo Sánchez

El entrenador español, que se encuentra en Barranquilla liderando a los tenistas de Colsanitas que disputan el Mundial Juvenil, elogió la calidad del torneo.

“Yo llevaba tiempo sin ir a torneos juveniles como estos, porque me he dedicado a los profesionales, pero me he quedado impresionado por el nivel de este en particular. Yo pienso que Barranquilla debe ser la cuna del tenis en el país, por el clima, porque apoyan el tenis y por la gente encantadora. Ojalá en un futuro nosotros —el Equipo Colsanitas— entrenemos acá”, concluyó.