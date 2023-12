Liga del Atlco. suspende por 5 años a escuela señalada de agredir a árbitro

El pasado 15 de diciembre, el árbitro de fútbol cucuteño y residente en Barranquilla, Brandon René Alandete, denunció haber sido víctima de una brutal agresión por parte de padres de familia de los jugadores del equipo de fútbol de la Liga del Atlántico, en hechos ocurridos en las instalaciones del Polideportivo de la Uniautónoma.

En su momento en comunicación con EL HERALDO, Alandete señaló que todo sucedió el pasado miércoles 13 de diciembre, a eso de las 3:00 de la tarde, mientras participaba como juez de línea en un encuentro entre los equipos mencionados por torneo de Liga.

Al parecer, una decisión del juez central sacó de casillas a los padres de los jugadores del cuadro Evolution Soccer y se fueron encima de Alandete, al cierre del encuentro. Todo eso quedó registrado en videos que hoy circulan en redes sociales.

“Los padres del equipo Evolution Soccer ingresaron al terreno juego una vez finalizado el partido de fútbol y me agredieron. Me ocasionaron golpes como patadas y puños, en todo el cuerpo. Aun estando en el suelo, me golpearon. Después de haber sido golpeado, me lanzaron amenazas, me decían que me iban a matar y que me iban a esperar afuera y que no iba a volver a pitar más. Todo fue en tono amenazante. Es de anotar que durante el desarrollo del partido fui agredido verbalmente por parte de los agresores, los cuales materializaron la agresión una vez terminado el encuentro deportivo. Debido a los golpes recibidos, un compañero me trasladó a la urgencia de la Clínica Salud Total”, señaló el árbitro en la denuncia interpuesta en Fiscalía por el delito de lesiones.