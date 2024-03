Escalofriante lesión de Mouctar Diakhaby en el partido Valencia-Real Madrid

El defensa central del Valencia Mouctar Diakhaby ha tenido que ser retirado en camilla del césped de Mestalla y podría sufrir una grave lesión en la rodilla derecha después de que una acción fortuita el madridista Aurelien Tchouameni cayera encima de la pierna del defensor en el minuto 88 del partido.

Los gritos del internacional guineano se oyeron en todo el campo y numerosos jugadores de ambos equipos se llevaban las manos para taparse los ojos tras ver la rodilla del futbolista.

This is a very serious injury for Mouctar Diakhaby.. Pray for Speedy Recovery 🙏🏿😭pic.twitter.com/XLbcT5XNGt