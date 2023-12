¿Es grave la lesión de Luis Díaz?

En medio de un partido intenso, reñido y complejo, Luis Díaz resultó lesionado. Corría el minuto 68, Liverpool y Arsenal empataban 1-1 en Anfield, cuando el técnico Jurgen Klopp, después de unas indicaciones médicas, decidió sustituirlo por Harvey Elliot.

Díaz estrelló su rodilla contra Bukayo Saka y terminó llevando la peor parte. El extremo de los ‘Gunners’ se repuso, mientras que el de los ‘Reds’ dio muestras de dolor y fue retirado del campo de juego tras una revisión de los galenos.

El guajiro salió caminando, pero con rostro de preocupación. Sin embargo, el parte del entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, al final del juego, resultó alentador, aunque no confirmó si podrá jugar el compromiso frente al Burnley, el martes a las 12:30 p.m. (hora colombiana).

El timonel alemán dio a entender que no fue grave la dolencia que sufrió el futbolista colombiano, que estaba tratando de desequilibrar por izquierda, sin mucho éxito por lo atenta y cerrada que se comportó la defensa adversaria.

“Lucho me dijo que un ‘dolorcito’, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días. Nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, comentó Klopp, que cruza dedos para no perderlo.

“Espero que no. Tiene dolor, fue rodilla con rodilla", agregó.

No era el partido más inspirado de Luchito, pero nunca dejó de intentar y batallar. Siempre echó una mano a sus compañeros en labores de recuperación y procuró explotar su habilidad.

Klopp aseguró que no pensaba cambiarlo en el momento en que chocó con Saka, pero en vista de que no se recuperaba, optó por realizar tres modificaciones.

“En realidad primero queríamos esperar si quizás Lucho tenía que salir, pero luego decidimos cambiar los tres porque ya no teníamos que esperar cómo está Lucho, y eso es lo que hicimos entonces”, apuntó el DT.