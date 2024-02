“Este ridículo quita a Colombia del panorama para eventos deportivos”

“Está incluso escrito en sus propias redes sociales. Ella aseveró primero que esos juegos eran muy costosos. Segundo, que era mejor invertirlo en otras cosas. Y tercero, que los juegos no le iban a tocar al Gobierno Petro, dado que eran en 2027. Uno ve que llega una ministra que de pronto no quería los juegos, le transmite toda esa información al señor presidente y lo pone incluso a dudar a él también. Dicho también por el presidente del Comité Olímpico Colombiano, muchas reuniones que no se hicieron, muchas cartas y muchos mensajes de WhatsApp que no se le contestaron al presidente de Panamá Sports. Para nadie es un secreto que hubo un distanciamiento entre el Comité Olímpico Colombiano y María Isabel Urrutia. Al existir esa ruptura, pues definitivamente se creó miedo en Panamá. La propia ministra Astrid, dijo en unas declaraciones, yo llegué a recomponer las relaciones con Panamá Sports que estaban completamente rotas”, complementó.

Sobre la saliente ministra Astrid Rodríguez expresó: “Se ve como de una ministra a otra cambian las relaciones, yo tengo que ser fiel a la verdad. La ministra Astrid, según lo que he escuchado, hizo una buena gestión frente a Panam, trató de mejorar esas relaciones, pero desafortunadamente en los compromisos que se pactaron, pues no se cumplieron. Pero ella sí trató de recomponer el camino”.

El político, que se encuentra de visita en la capital del Atlántico, respondió el interrogante sobre si la falla en la gestión de las justas deportivas comenzó desde el pasado Gobierno de Iván Duque.

“El presidente Petro ha dicho que los incumplimientos comenzaron en el Gobierno del presidente Duque. Yo ya no estaba en la cartera ni estaba de ministro cuando se aduce al primer incumplimiento, que fue en el primer semestre de 2022. Ahí lo que entiendo que sucedió fue que por esa buena relación que había con Panam Sports se le pidió una prórroga para el pago por dos razones. La primera porque había ley de garantías y estábamos en campañas presidenciales y la segunda porque ese pago que se iba a hacer el 30 de julio de 2022 se prefirió dejar para el empalme. Pues era tan buena la relación con Panam Sports que Panam dijo listo, yo acepto que me pague apenas llegue el gobierno entrante. Todos en el entendido que el gobierno entrante también iba a querer los juegos. Esa es una duda que todavía nos queda a los colombianos”, señaló.