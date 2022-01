“La NBA, todas las noches, es un gran reto”: Jaime Echenique

R.

En el día a día son muchas horas en el gimnasio, no solo de ahora, en la G-League es igual. Yo soy alguien que me gusta entrenar, siempre me gusta hacer algo, me gusta estar haciendo pesas, haciendo algo. En la selección Colombia no se ha dado la oportunidad, no quiero ofender a nadie, pero siento que a nivel personal tengo otros objetivos que me importan un poco más. Obvio me importa representar a mi país, pero hay muchas cosas en la selección que me impiden representar a mi país.