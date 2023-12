“En los Panamericanos 2027 quiero tener un nadador”

Levanta las cejas y los pequeños ojos negros brillan más con el reflejo del sol de justicia. Está al borde de la piscina de su escuela La Academia en el barrio El Prado, en el patio de la casa, donde empezó su empresa deportiva el 26 de junio de 1984. “Sería como la tapa de la caja”, dice sobre los Juegos del 2027.

En la entrada de la escuela está colgada una fotografía de Movilla con su bañador, descamisado, bigote, cabello negro al estilo del norteamericano y campeón olímpico Mark Spitz. Esta vez se anima para otra fotografía, des- cubre el torso y se lanza a la piscina, nada con el estilo pecho y se muestra como un roble a sus 70 años. “Yo no me quiero sentar en las gradas de la piscina a ver de la mejor manera posible a los cachacos nadando por Colombia en los Panamericanos y que no haya un costeño. No quiero. O sea, me parecería que perdí el tiempo. Entonces quisiera que un barranquillero estuviera ahí, y si puede ser entrenado por mí mejor”.

El primer nadador barranquillero en unos Juegos Olímpicos fue Julio Galofre Montes en Beijing 2008, y salió del club La Academia, fundado en 1979 bajo el pulso de Movilla Vásquez que comenzó su historia como entrenador siendo deportista y selección Atlántico de polo acuático.

Para el campeonato nacional de 1971 en Ibagué, Eduardo Movilla había comenzado a entrenar a Mauricio Mejía y orientó a su pupilo a ganar una final y ser convocado a una selección Colombia. Después enseñó natación en el Country Club, estudió y terminó su pregrado de Administración de Empresas, trabajó en Venezuela para dedicarse a su regreso a la obra del club y la escuela La Academia.