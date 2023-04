En Grecia acusan a James Rodríguez de ir a clubes de striptease

La salida James Rodríguez del Olympiacos de Grecia ha dado todo tipo de comentarios. Y no es para menos. La noticia de que abandonaría el cuadro griego antes de que finalizara la temporada tomó por sorpresas a todos.

Aunque en 23 partidos entre Liga y Copa de Grecia anotó cinco goles y dio muestras de buen fútbol, la realidad es que no pudo ayudar a su equipo a seguir gobernando en los torneos domésticos, por lo que también se llevó críticas de algunos hinchas.

Este martes, para sorpresa de todos, la barra del Olympiacos aseguró por medio de un hilo en Twitter, en donde mostraron su enfado por no ganar ningún campeonato en la campaña, que el futbolista cucuteño frecuentaba los clubes de striptease.

‼️STATEMENT by Gate 7 Official‼️ Full translation in thread Some excerpts:“It was wrong to renew Martins,we could see downward spiral last season…”“James Rodriguez , a player other Greek clubs can only dream of, was a frequenter of strip clubs every Saturday