Pablo Repetto, preparado para el desafío de dirigir un Nacional en crisis

Fuera de su país, Repetto dirigió a Blooming (2009), Independiente del Valle (2012-2016), Baniyas de los Emiratos Árabes Unidos (2016-2017), Olimpia (2017) y Liga de Quito (2017-2021).

Afirmó que no permitirá que incidan en sus decisiones ante las versiones de intervención de directivos en los temas deportivos.

“El día que yo no tome las decisiones, no trabajo más porque el que entra a la cancha es el entrenador y todas las decisiones van a pasar por mí, eso está más que claro. No trabajo hace dos días en el fútbol ni es el primer equipo grande que dirijo. Experiencia en tres equipos grandes en América que hoy me hacen sentir mejor preparado para este gran desafío”, puntualizó.