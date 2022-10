No es un deporte exclusivo para veteranos. No solo es cuestión de ex jugadores de béisbol. No solo lo practican en algunos colegios bilingües de la ciudad. El sóftbol sigue vivo en Barranquilla y hay nuevas generaciones practicándolo gracias al Club Deportivo Cayenas.

Este organismo privado sin ánimo de lucro, constituido legalmente con reconocimiento deportivo expedido por la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes, está propiciando y promocionando la práctica de esta disciplina que tenía mucho arraigo en la Costa Caribe colombiana.