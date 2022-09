El segundo desafío de ‘Yuber’ como profesional

Un suceso particular se vio en la jornada de ayer, protagonizado por el estadounidense Dewayne Beamon y el venezolano Isaac el ‘Chino’ Arias.

Luego de que cada uno hubiese pasado por la báscula, llegó el momento del cara a cara y en ese instante el equipo de Arias comenzó a gritarle cosas a Beamon.

El pegador estadounidense no resistió la provocación y respondió empujando a Isaac, logrando desestabilizarlo un poco, pero sin tumbarlo.

Para que el hecho no pasara a mayores fue necesaria la intervención de los entrenadores de cada uno.

Sin duda, esto le imprime un poco de picor a la pelea que es considerada como la estelar de la cartelera. Pero, según Arias, lo sucedido no lo desenfoca de su objetivo y respondió a las afirmaciones de Dewayne, quien semanas atrás había dicho que era el “rey de Barranquilla”.

“Beamon habló pura falsedad y eso se demostró en el cara a cara. Muchas personas me estaban apoyando a mí y nadie gritó por él. El único que lo acompañó fue su entrenador, así que esta casa es mía. Yo creo que por eso se intimidó y me empujó, pero eso a mí no me hace daño. Yo estoy concentrado en la pelea y en ganarla”, expresó el venezolano.

Por el lado de Beamon, su presencia en el lugar estuvo plagada de inconvenientes, pues, aparte del empujón, el pugilista tuvo problemas al momento de subir a la báscula, ya que esta marcaba que Dewayne estaba pasado de peso.

Como primera medida optó por quitarse unos calcetines de Bob Esponja con los que se había presentado, pero eso no fue suficiente.

Así que fue necesario que el norteamericano se quitara hasta el bóxer para poder dar con el peso indicado y se le permitiera subir al ring.

Su entrenador trajo una toalla para tapar los genitales de este y así dio el peso.