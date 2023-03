El ‘Pibe’ Valderrama habló sobre la Selección Colombia ¿Qué dijo?

Puntualmente, en referencia a esos otros temas, el Pibe se refirió al trabajo que viene adelantando el técnico Néstor Lorenzo, al delantero Falcao García, al talentoso James Rodríguez y a los jugadores que se tienen para buscar la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Respecto a Falcao, mencionó que “hay que dejarlo, que él se vaya solo, no lo vayan a tocar por el amor al Señor, los ídolos no se tocan”. Expresión a la cual agregó: “nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos, ese es uno de los grandes. El día que él no quiera estar en la selección, él va a alzar la mano. Él aporta no solo en camerino, también hace goles”.