El legado de Kobe Bryant en los Lakers será inmortalizado con una estatua

La presentación de la estatua, que ha sido realizada en bronce por la escultora Julie Rotblatt Amrany, será el primero de una serie de tributos programados para honrar el legado de Bryant, que jugó 20 años con los Lakers.

Bryant será el séptimo jugador del equipo californiano que contará con una estatua, junto con Elgin Baylor, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Earvin ‘Magic’ Johnson, Jerry West y Chick Hearn.

Definition of clutch.



24 of Kobe's best Playoff moments wearing No. 8 pic.twitter.com/EpfUDgbx0y