Jugador brasileño ‘Hulk’ será padre por segunda vez con la sobrina de su ex

El jugador expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y manifestó su gratitud hacia Dios por esta nueva bendición. “Quiero agradecer por los innumerables mensajes sobre el tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo, otra bendición que Dios me ha dado. Estoy muy agradecido con Dios. No fue nada nuevo para mi familia”, indicó el deportista.

No obstante, detrás de la felicidad de la pareja, se encuentra también el sufrimiento y el dolor de la excompañera sentimental de Givanildo, quien también dio a conocer públicamente lo que opina respecto a la relación existente entre su exesposo y su sobrina. “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, manifestó la mujer.