El español Iago Falque sale del América de Cali

El deportista también utilizó sus redes sociales para despedirse de la hinchada ‘escarlata’ y dijo que, lastimosamente, sus caminos se separan “demasiado pronto”.

“Creo que nuestros caminos se separan demasiado pronto. Los equipos son grandes por la gente y América tiene la mejor. Vosotros que me conocéis, sabéis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme fácilmente. Me despido del que probablemente haya sido el sitio donde más disfrute jugando al fútbol. Gracias por todo, América de Cali”, expresó el español.

Iago Falque, que ya le faltaba poco para volver a las canchas, sale del conjunto caleño luego de disputar 34 partidos y de anotar seis goles.