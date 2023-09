Alfredo Morelos fue anunciado como nuevo jugador del Santos de Brasil

El atacante cordobés, que firmó un contrato hasta el 31 de agosto de 2025, arribó el pasado domingo a suelo brasileño, se hizo los exámenes médicos de rigor, los superó sin problemas y fue confirmado por el conjunto paulista.

El futbolista, de 27 años, estuvo muy cerca de llegar al Fenerbahce de Turquía, incluso viajó a Estambul para hacerse las pruebas médicas. No obstante, el club turco no pudo liberar un cupo para contratarlo y por eso no se pudo concretar la negociación.

El jugador había sonado para algunos equipos en territorio europeo, pero finalmente no pudo finiquitar ninguna de las opciones que tuvo y por eso se decidió por la de la institución de Sao Paulo.