El colombiano Duván Macías está listo para el Mundial de kitesurf

La gobernadora, Elsa Noguera, le entregó una cometa Harlem nueva al kitesurfista atlanticense Duván Macías, en el mismo sitio en donde se llevará a cabo el Mundial de Kitesurf.

Frente a las playas de Salinas del Rey, la mandataria le hizo entrega de una cometa de kitesurf al joven para que continúe su desarrollo deportivo y pueda representar al Atlántico y Colombia en la parada mundialista de la GKA, que se realizará entre el 2 y 6 de marzo.

“Cuando se dio la oportunidad de tener la primera parada del Mundial de Kitesurf aquí en Salinas del Rey, Santa Verónica, queríamos alguien del Atlántico y encontramos que Duván tenía ese gran potencial, un deportista que seguramente nos va a representar muy bien. Recordemos que, como somos país anfitrión, tenemos unos cupos disponibles y el único del departamento es Duván. Y un día que conversé con él, le pregunté cuál era su cometa y me dijo que no tenía, que siempre usaba una prestada. Ya ahora cuenta con su propia cometa y no tiene que pedirsela a nadie”, dijo la mandataria.

Duván tiene 24 años, trabaja como instructor en las playas de Santa Verónica, enseñando a extranjeros los secretos del kitesurf y hace años buscaba la manera de tener su propia cometa.

“Agradezco a la Gobernadora por este regalo que me ha dado, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Ahora ya no tendré que pedir prestada la cometa y podré salir del agua cuando yo quiera. Espero dar todo lo mejor de mí en el Mundial, y es un homenaje a mi hermano que ya no está con nosotros. Él ahora debe estar muy contento en el cielo, porque su hermano participará en una competencia internacional aquí en el Atlántico”, expresó el deportista.

El atlanticense será la única representación del departamento que estará presente en la parada mundial siendo parte del equipo colombiano en el GKA Kite World Tour y entró al selecto grupo mundialista como wildcars, cupo que le otorgó la GKA al comité organizador local.