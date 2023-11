El colombiano Camilo Villegas vuelve a quedar campeón en un torneo PGA

“Es difícil expresarlo con palabras... Ha sido un gran viaje. Me encanta este juego, me ha dado tantas cosas buenas... Pero en el proceso te patea el culo”, dijo este domingo Villegas tras ganar más de nueve años después.



“Tengo 41 años y no se ven muchos cuarentones ganando en el PGA Tour. He estado luchando primero con una lesión y luego intentando recuperar mi mejor forma”, señaló.

Two weeks ago, @CamiloVillegasR was No. 223 in the #FedExCup standings.



He was set to fight for his status at Second Stage of Q-School.



After a T2 last week and a win today, Villegas has secured his card and is exempt through 2025. pic.twitter.com/S3yZgaHyys