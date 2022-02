El ciclista Toon Aerts, suspendido tras dar positivo en un control antidopaje

El ciclista belga Toon Aerts ( Malle, 28 años), excampeón de Europa de ciclocrós y bronce en el Mundial 2021, asume una sanción al encontrársele en un control una sustancia prohibida, el letrozol, un inhibidor utilizado para el tratamiento del cáncer de mama y que puede enmascarar anabolizantes, según informa su equipo, el Baloise Trek Lions en un comunicado.

El ciclista, quien mostró su sorpresa y proclama su inocencia, conoció la noticia comunicada por la UCI el pasado lunes.

“Recibí una carta de la UCI que ningún ciclista desea recibir donde me informaban de que se había encontrado un resultado anormal en mi muestra de orina durante un control fuera de competición en mi domicilio el 19 de enero. No sé cómo pudo ocurrir esto. En mi muestra de orina se encontró el producto Letrozol Metabolite. Nunca había oído hablar de esa sustancia, no sé cómo llegó a mi cuerpo”, explica Aerts.

El ganador del Superprestigio 2021 tratará de defenderse y de demostrar su inocencia.

“Quien me conozca sabe que he estado en contra de cualquier forma de dopaje a lo largo de mi carrera y siempre hice todo lo posible por ser un ejemplo como deportista. Haré lo posible para demostrar mi inocencia y limpiar mi nombre. A la espera del análisis de la muestra B y de nuevas investigaciones, no haré comentarios”, indicó.

El equipo Baloise Trek Lions, tras escuchar a su corredor, se encuentra a la espera de los resultados de la muestra B, pero mientras tanto ha tomado la decisión "de que no vuelva a correr, estando suspendido hasta conocer nuevos datos".

También recuerda la formación su línea de “tolerancia cero con el dopaje”,

“Tenemos una obligación con nosotros mismos, con los demás corredores del equipo y con los aficionados. El equipo se abstendrá de hacer más comentarios hasta que se conozcan los resultados de la muestra B”.