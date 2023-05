El Cardiff llevará al Nantes a los juzgados por el caso Emiliano Sala

El Cardiff City llevará a los tribunales franceses al Nantes por la disputa que existe entre ambos clubes sobre el pago del fichaje del argentino Emiliano Sala, que falleció en un accidente de avión en enero de 2019.



El Cardiff se negó en una primera instancia a pagar los 15 millones de libras (20 millones de euros) que le reclamaba el Nantes, lo que llevó a la Fifa a sancionar a los galeses con tres ventanas de fichajes sin poder fichar. Esta sanción fue levantada cuando el Cardiff, tras perder la apelación ante el TAD, cedió a abonar un primer pago de 7 millones de libras a los franceses.



Según el equipo galés, que ahora milita en el Championship (Segunda división inglesa), no deberían pagar nada al Nantes ya que en el momento de la muerte de Sala, mientras viajaba de Nantes a Cardiff, aún no era oficialmente jugador de los ‘Bluebirds’.



Por ello, tras el fallo desfavorable del TAD, asistieron a la justicia suiza, que ha declarado que el TAD no tiene jurisdicción para lidiar con los pagos entre Cardiff y Nantes.



“El Tribunal Federal Suiza ha decidido que el TAD no tiene jurisdicción para lidiar en el caso del Cardiff contra el Nantes”, dijo el equipo galés en un comunicado.



“No es una sorpresa y el club ya ha preparado una acción legal por separado contra el Nantes que se iniciará de inmediato ya que el Nantes debe hacerse responsable del accidente (y del viaje) que organizó su agente”, se apunta.