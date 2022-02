"El Atlético es más respetado en Europa desde que llegó Simeone": Fernandes

El centrocampista portugués del Manchester United Bruno Fernandes aseguró este martes que ve injustas las críticas que se vierten contra el estilo del Atlético de Madrid, su rival el miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el Wanda Metropolitano.



El jugador portugués confesó que no entiende a qué se refieren los detractores del técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, cuando dicen que su equipo "no juega bonito".



Según Fernandes, "todos los años se le critica por cómo juega", pero recordó que la llegada del "Cholo" dio paso a una década en la que "han ganado muchas cosas".



"Lo más importante es que siempre están ahí peleando por la Liga, la Copa, en 'Champions', no sé qué es jugar bonito. Cuando no acompañan los resultados todo son problemas. Pero el Atlético es un club más respetado en Europea desde que llegó Simeone", subrayó el luso.



También tuvo palabras de elogio para su compatriota Joao Félix, de quien dijo que tiene "una calidad increíble" y un "potencial enorme", si bien "aún es muy joven" y "está en fase de crecimiento".



Fernandes dejó entrever que Félix puede tener más problemas para encajar en el modelo de juego "defensivo" y "agresivo" de Simeone, aunque recordó que "ha demostrado que sabe defender".



De todos modos, opinó que un futbolista de su calidad y fantasía "necesita libertad" y, sobre todo, tiempo. Al fin y al cabo, dijo, cuando fichó por el Atlético apenas había jugado seis meses como titular en la liga lusa.