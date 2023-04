El alemán Jürgen Klopp descarta irse del Liverpool

El mal año, junto al tiempo que Klopp lleva ya en Liverpool y el desgaste que ello conlleva, ha provocado rumores sobre su posible marca a final de temporada.

“Estoy comprometido al 100 %. No hay dudas sobre ello. Tenemos que solucionar esta situación. No podemos jugar como hemos estado jugando, no está permitido. Estoy decepcionado, pero ya ha ocurrido y ahora hay que encontrar una salida y en eso estamos trabajando”, manifestó Klopp, que este martes se enfrentará al Chelsea de Bruno Saltor en Stamford Bridge.