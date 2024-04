Dorlan Pabón dejó claras sus condiciones para jugar en el Real Cartagena

Al ex delantero verdolaga se le ha visto en la capital de Bolívar junto al alcalde de la ciudad, Dumek Turbay. En principio no se supo que no se habrían puesto de acuerdo para vincularse el club de la Segunda División, pero las negociaciones continúan.

Según varios medios locales, Pabón, quien no juega un partido profesional desde el 29 de febrero, cuando con el Atlético Nacional se enfrentó al Nacional de Paraguay por Copa Libertadores, ya dejó claras sus condiciones al cuadro cartagenero para poder firmar contrato.

La oferta es para jugar en el segundo semestre de este año, es decir, desde junio, y con la posibilidad de extender el contrato hasta 2025 si el equipo asciende a Primera División.