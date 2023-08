“Con el tiempo se sabrá cuando debutará James”: técnico de Sao Paulo

En ese compromiso el otro gran refuerzo estelar del equipo brasileño, Lucas Moura, quien fue confirmado luego del cucuteño, jugó todo el segundo tiempo, mientras que el goleador del Mundial de Brasil 2014 fue convocado para este encuentro.

Sobre ese interrogante fue cuestionado el entrenador del equipo, Dorival, en la rueda de prensa posterior a su compromiso liguero. El orientador fue claro y dijo que no hay que crear expectativas sobre su debut.

“Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo se sabrá, esperemos, no queremos crear expectativas. Por lo demás, es hacer lo que siempre hemos hecho, creo en el equipo y no es una o dos derrotas lo que me va a desviar de mis convicciones, seguro que pronto pueden pasar cosas buenas”, manifestó el DT.