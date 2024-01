Se definen los finalistas del cuadro masculino del Abierto de Australia

La primera semifinal en el Abierto de Australia será la que disputarán el serbio Novak Djokovic (1) con el joven italiano Jannik Sinner (4), mientrás que la segunda semifinal enfrentará al ruso Daniil Medvedev (3) con el alemán Alexander Zverev (6).



Un año más, el balcánico de 36 años llega a la antesala de la final como principal candidato a la corona, en primer lugar por su idilio con las pistas de Melbourne Park, donde ha ganado el título en diez ocasiones, así como por haber recuperado las buenas sensaciones en sus dos últimos choques, frente al francés Adrian Mannarino y el estadounidense Taylor Fritz (13).



Sin embargo, el campeón de 24 grandes tendrá una cita con sabor a final anticipada, después de que en su lado del cuadro cayera uno de los tenistas más peligrosos en la actualidad.



Jannik Sinner acabó la temporada de la mejor manera posible, alzando el título de la Copa Davis con Italia tras vencer a Djokovic en las semifinales, y se ha convertido en el único tenista del Abierto de Australia que no ha perdido ningún set desde que arrancó la competición.



Su única tarea pendiente, después de haber dado el salto a la zona noble de la clasificación ATP, era la de cumplir en los escenarios más exigentes pero sus dos victorias frente al serbio en el tramo final de la temporada, en Copa Davis y Finales ATP, le impulsaron para aspirar a una corona en un Grand Slam.



El serbio cuenta con un cara a cara favorable frente al transalpino (4-2), aunque Sinner se llevó dos de las últimas tres batallas.



El partido arrancará este jueves a las 10:30 p.m., hora colombiana, y se jugará en la Rod Laver Arena.



Djokovic podría igualar al local Ken Rosewall como el tenista con más participaciones en una final de Grand Slam, después de cumplir los 35 años. También podría empatar a la estadounidense Serena Williams con 367 victorias en competición slam, y acercarse al jugador con mayor número de triunfos, el suizo Roger Federer, que tiene 369.



En el otro lado del cuatro, Medvedev y Zverev se enfrentarán por primera vez en competición 'major', a pesar de que se vieron las caras en 18 ocasiones.



El ruso cuenta con un cara a cara favorable por 11-7 y últimamente estuvo infalibre frente al teutón, después de que se llevara cinco de los seis encuentros que mantuvieron durante el 2023.



Ambos tenistas necesitarán un gran servicio y arriesgar más de la cuenta para no poner en apuros un físico deteriorado por los dos partidos a cinco sets que tuvieron cada uno en rondas previas.



El moscovita se apuntó el triunfo en la manga definitiva contra el finlandés Emil Ruusuvuori y el polaco Hubert Hurkacz (9), mientras que el germano hizo lo propio frente al eslovaco de la previa Lukas Klein y el británico Cameron Norrie (19).



Medvedev podría conseguir el billete para la que sería su tercera final en el Abierto de Australia y Zverev podría conventirse en el tercer alemán, por detrás de sus compatriotas Boris Becker y Rainer Schuettler, en acceder a la final a orillas del río Yarra.



La segunda semifinal masculina está prevista para este viernes a las 3:30 a.m. (hora colombiana).