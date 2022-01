Djokovic dice que participará en el Abierto de Australia con exención médica

El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, dijo hoy que defenderá su título del Abierto de Australia en Melbourne después de recibir una exención médica, al no estar vacunado contra la covid.



Djokovic, que se había negado hasta ahora a revelar si se había vacunado o no, afirmó con anterioridad que no estaba seguro de si competiría en el Grand Slam debido a las restricciones para entrar en Australia.



"Pasé un tiempo fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a "Down Under" (una forma coloquial de definir Australia en inglés) con un permiso de exención", dijo el jugador serbio en sus redes sociales.