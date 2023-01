Djokovic, con problemas físicos, avanza a los octavos de final

El serbio Novak Djokovic (n.4) superó a pesar de sus molestias en el muslo izquierdo al búlgaro Grigor Dimitrov, por 7-6(7), 6-3 y 6-4, en poco más de tres horas para clasificarse a los octavos del final del Abierto de Australia.



El campeón de 21 títulos ‘major’ fue atendido tras la conclusión del primer set durante cinco minutos y se enfrentará en la siguiente ronda al australiano Alex De Miñaur.



Dimitrov cayó en la trampa de intentar presionar más ante un jugador que por momentos parecía impedido a la hora de desplazarse a la zona de su revés; y los errores no forzados se multiplicaron ante un consistente Djokovic que quería pasar cuanto menos tiempo mejor en pista para no agravar su lesión en el muslo izquierdo.



El búlgaro cometió 50 errores no forzados que contrastaron con los 21 del serbio y tampoco estuvo fino con el saque al acumular un 59% de primeros con éxito.



Fue la décimoquinta vez que el de Belgrado accedió a unos octavos de final en Melbourne e igualó al español Rafael Nadal en segundo lugar de una lista liderada por el suizo Roger Federer.



Es su 59ª presencia en la cuarta ronda de un slam y tan sólo esta por detrás del propio Federer, que participó en 69 ocasiones en los octavos de final de un ‘major’.



Se apuntó la victoria número 24 de forma consecutiva en el Abierto de Australia después de que cayera ante el surcoreano Chung Hyeon en los octavos de final de la edición de 2018.



Su siguiente rival será el australiano De Miñaur después de que igualara su mejor resultado en su ‘slam’ local al alcanzar los octavos de final por segundo año consecutivo al supera a Bonzi, por 7-6(0), 6-2 y 6-1.



La solidez de De Miñaur, que superó a Rafael Nadal en la reciente United Cup, relució después de cometer tan sólo doce errores no forzados entre la segunda y la tercera manga.



El ‘aussie’ y el serbio nunca se enfrentaron, así que la Rod Laver Arena presenciará un duelo inédito este lunes.