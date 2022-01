Djokovic abandona Australia tras la cancelación de su visado

El tenista serbio Novak Djokovic abandonó Australia en un vuelo con destino a Dubái, informan medios locales, después de que un tribunal autorizara este domingo la cancelación de su visado y su deportación.



El vuelo, operado por las aerolínea Emirates, partió desde el aeropuerto Tullamarine de Melbourne alrededor de las 22.50 hora local (11.50 GMT).



El deportista balcánico llegó a la terminal con ropa oscura y mascarilla facial acompañado por su equipo técnico y se llevó un pequeño aplauso y vitoreo por parte de alguno de los viajeros, según un vídeo del Canal 10.



Djokovic fue escoltado en el aeródromo por miembros de la policía australiana mientras esperaba al embarque, según las fotografías publicadas por el portal del diario The Sidney Morning Herald.



El tenista, que no está vacunado contra la covid-19 y por ello vulnera las leyes de entrada implementadas por el país austral contra la pandemia, no podrá defender su corona en el Abierto de Australia, que comienza el lunes.